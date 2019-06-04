В Алтайском крае проживают три миллиардера

Барнаул, , 09:35 — REGNUM В управлении Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю подвели итоги декларационной кампании за 2018 год. Они свидетельствуют о почти двукратном увеличении миллионных доходов и стабильном (за последние два года) числе миллиардеров, сообщает официальный сайт ведомства.

Как и в 2018 году, доход более одного миллиарда рублей заявили трое жителей края, тогда как в 2017 году таковых было четверо, а в 2016-м ‑ и вовсе один.

«Доходы свыше миллиона рублей заявили 5,4 тысячи плательщиков края (на 46% больше, чем в прошлом году), в том числе доход от одного до десяти миллионов рублей заявили 5136 налогоплательщиков, что на 47% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 228 налогоплательщиков задекларировали доходы более 10 миллионов рублей (на 11% больше, чем в 2018 году). Доход свыше 100 миллионов заявили 38 налогоплательщиков (на 65% больше, чем годом ранее)», — отметили в налоговой службе.

Всего до конца срока декларационной кампании (30 апреля 2019 года) налогоплательщики региона подали 81,4 тысячи деклараций о доходах физических лиц, что на 12% больше, чем в прошлом году. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 248 млн рублей (на 47% больше, чем годом ранее).

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