В России зарплаты в медицине и социальной сфере растут быстрее всего

Москва, , 09:25 — REGNUM Самые высокооплачиваемые специалисты в России трудятся в нефте‑ и газодобывающих компаниях. Однако в области здравоохранения и социальных услуг зарплаты растут быстрее всего, пишут 4 июня «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В 2018 году в перечете на час «нефтяники и газовики» зарабатывали по 793 рубля. За год сотрудники с полной занятостью отработали 1970 рабочих часов, получив ежемесячно около 130 тыс. рублей.

В производстве табачных изделий, а также кокса и нефтепродуктов заработок превысил 730 рублей в час, что примерно соответствует 121 тыс. рублей в месяц.

Читайте также: Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей

Вместе с тем за минувший год на 23% — а это самые быстрые в России темпы — выросли зарплаты работников сферы здравоохранения и социальных услуг. Зарплаты увеличились до 260 рублей в час или 43 тыс. в месяц.

Заметно выросли зарплаты в рыболовстве и рыбоводстве, а также в производстве прочих готовых изделий. Годовой рост составил 18%, зарплаты увеличились до 103 тыс. и 49 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, у 18,3% жителей России в 2018 году зарплаты уменьшились. Таковы результаты опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Читайте также: Снижение своей зарплаты ощутили 18% жителей РФ — опрос