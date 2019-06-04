Результаты работы Минвостокразвития малы и не соответствуют тратам: мнение

Якутск, , 09:21 — REGNUM Самое главное, что потерял Дальний Восток из-за низкого качества работы министерства по его развитию — это драгоценное время и население. Такое мнение высказала журналист из Якутии Маргарита Нифонтова, напомнив, что за шесть лет работы ведомства из ДФО уехали 137,33 тыс. жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Уже на полном серьёзе начались обсуждения целесообразности работы Минвостокразвития РФ. По одной простой причине — результаты его работы настолько малы и никак не соотносятся с бюджетными затратами, что вопросы растут как снежный ком», — констатировала Маргарита Нифонтова.

Она уверена, что если ничего не поменять в работе министерства и в целом в госполитике в отношении Дальнего Востока и Севера России, «то ничего не изменится и в Арктике, которую под крыло взяло то же самое министерство».

«А менять политику в отношении развития Дальнего Востока и Арктики нужно кардинально, — уверена Маргарита Нифонтова. — Начать хотя бы с того, что прекратить заниматься развитием отдельных «точек», а подумать о том, как комплексно развивать территории макрорегионов».

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Как сообщало ИА REGNUM, почти за семь лет своего существования Минвостокразвития не только не обеспечило развития ДФО, но и принесло вред вместо пользы, считают авторы размещенной на портале «Российская общественная инициатива» петиции с требованием упразднить это ведомство. Дальневосточники беднеют, регионы тонут в долгах, растут уровень безработицы и отток населения.