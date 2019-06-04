На очередной ремонт Оперного театра в Новосибирске потратят более 200 млн

Новосибирск, , 09:19 — REGNUM На ремонт Новосибирского государственного академического театра оперы и балета потратят 215 млн рублей. Такие цифры приводятся на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За эту сумму победитель аукциона, должен выполнить ремонтно-реставрационные работы репетиционного зала (зона А) и помещений зоны Д «в целях приспособления для современного использования памятника архитектуры федерального значения». Заказчиком выступает сам театр. Заявки принимаются до 10 июня, дата проведения аукциона 17 июня.

В качестве источника финансирования указана субсидия из федерального бюджета «в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации».

Окончание работ по контракту — не позднее 15 декабря 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ремонт в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета в 2015 году стоимостью более 300 млн рублей обернулся различного рода разбирательствами. Тогда ремонтные работы затронули фасад и фойе первого и второго этажей. За что теперь уже экс-директор театра Владимир Кехман был два раза оштрафован — на 100 и 125 тысяч рублей. Оказалось, реконструкция памятника архитектуры федерального значения проводилась без разрешения и согласования. Тогда же новосибирские архитекторы обратились в прокуратуру области с просьбой прекратить «бесчинства» в НОВАТе.

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Отметим, что здание Новосибирского театра оперы и балета является крупнейшим в России театральным зданием. Он был построен к концу 1940 года, официальное открытие было запланировано на 1 августа 1941 года, но планам помешала война. В военное время в здании театра хранились экспонаты многих эвакуированных из европейской части СССР музеев, в том числе Третьяковской галереи, Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Этнографического музея, дворцов‑музеев Пушкина и Павловска, музеев Новгорода, Севастополя, Твери, госколлекция скрипок из Большого театра. Открытие Оперного театра состоялось только после Дня Победы — 12 мая 1945 года. Здание НОВАТа является одним из символов Новосибирска. Считается, что театр является не только «храмом» искусства и символом города, но и символом победы российского народа над фашизмом.

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