В Забайкалье не нашли денег на повышение зарплат бюджетникам

Чита, , 09:09 — REGNUM Задержки заработной платы бюджетникам Читы в конце 2018 года произошли из-за недофинансирования её повышения по «майским указам» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает сегодня, 4 июня, ИА «Чита.ру» со ссылкой на председателя Контрольно-счётной палаты Читы Маргариту Казакову, выступившую на публичных слушаниях по исполнению бюджета за 2018 год.

По словам чиновницы, 25 декабря 2018 года были увеличены целевые показатели оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, но размер субсидий, выделяемых на исполнение «майских указов», остался прежним.

Напомним, в ноябре 2018 года проект главного финансового документа Забайкальского края тоже был свёрстан с профицитом на сумму 460 млн рублей, при этом в бюджете не учтены многие статьи расходов. Депутат Александр Михайлов, представляющий «Партию пенсионеров», его назвал безобразным:

«Зарплаты рассчитаны только на 10 месяцев. Это разве бюджет? Опять будем ждать, когда нам бросят деньги? С таким бюджетом мы похожи на немцев, окруженных под Сталинградом — те ждали, когда с неба что-нибудь сбросят, так и мы будем 10 месяцев ждать чудес сверху».

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Позднее врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов тоже позволил себе громкое сравнение, назвав бюджет бюджетом выживания, а не развития.

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В итоге бюджет утвержден был без дефицита и профицита: доходная и расходная части составили 58,4 миллиарда рублей.

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