В Новой Москве запустят девять новых автобусных маршрутов

Москва, , 08:40 — REGNUM В Новой Москве до конца 2019 года запустят девять новых автобусных маршрутов. Автобусы будут курсировать между поселениями до железнодорожных платформ и станций метро, сообщается на портале мэра столицы.

Планируется, что новыми маршрутами ежедневно будут пользоваться более 11 тыс. жителей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

На линии выйдут 47 современных комфортабельных автобусов экологического класса «Евро-5» с системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве активно продолжается строительство жилья. Каждый день сдается один-два дома. За четыре месяца 2019 года введено около 80 тыс. кв. метров домов ИЖС.

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