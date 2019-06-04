Южнокорейский Shinhan Bank открыл филиал во Вьетнаме

Хошимин, Вьетнам, , 08:30 — REGNUM Южнокорейский банк Shinhan Bank открыл филиал во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, дочернее предприятие компании Shinhan Bank Vietnam открыл филиал банка на юге Хошимина в районе Пху Май Хунг (Phu My Hung).

Как сообщили представители банка, Пху Май Хунг — район-аналог южнокорейского района Каннам-гу.

Shinhan Bank имеет 31 зарубежный филиал. Известно, что в этом году представители банка планирую открыть еще пять филиалов во Вьетнаме, в частности в таких городах как Ханой, Хайфон, Ханам, Дананг и Бин Донг.

«Во Вьетнаме растет спрос на специализированные услуги по управлению активами. Мы предполагаем, что благодаря нашему опыту и технологиям мы сможем предоставлять финансовые услуги не только местным жителям Вьетнама, но и южнокорейским гражданам, проживающих там», — сообщили представители банка.