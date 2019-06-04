Доход главной правозащитницы Камчатки в 2018 году превысил 11 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, , 08:28 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич отчиталась о доходах за 2018 год. Её официальный годовой доход составил 11 млн 700 тыс. рублей. Доход супруга главной правозащитницы полуострова — 2 млн 955 тыс., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Семья Броневич владеет квартирой (60,3 кв. м), гаражом (93,1 кв. м) и автомобилем «Ленд Крузер Прадо».

Намного меньше доход у уполномоченного по правам предпринимателей Камчатки Станислава Борцова. В 2018 году он заработал 2 млн 261 тыс. рублей. Он владеет четырьмя квартирами общей площадью более 200 кв. м, автомобилем «Лексус GX 470». Супруга омбудсмена заработала за год 365 тыс. рублей, она владеет двумя квартирами (45 и 47 кв. м) и участком земли 893 кв. м.

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера на Камчатке Роза Долган за 2018 год заработала 2 млн 311 тыс. рублей, у нее есть квартира (48,9 кв. м) и снегоход.

Также на сайте уполномоченных по различным правам различных слоев населения Камчатки опубликованы зарплаты сотрудников их аппаратов. Так, и.о. руководителя Центра по обеспечению деятельности Общественной палаты и уполномоченных Камчатского края Татьяна Крюкова получает в месяц 138 тыс. рублей, а главбух этой организации — 121 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, при таком обилии высокооплачиваемых уполномоченных по правам камчатцев на полуострове жители полагают, что их права нарушаются властями на каждом шагу. Особенно в этом убеждены коренные жители Камчатки, которые вынуждены самостоятельно бороться за свои, гарантированные законом, права в судах. В судах аборигены отстаивают право на ведение традиционного образа жизни, сохранение родовых земель, традиционных промыслов.