Дивиденды АЛРОСА: рекорд по итогам 2018 года в 2019-м уже не повторится?

Якутск, , 07:58 — REGNUM В АЛРОСА готовятся к общему собранию акционеров, на котором будут подводиться финансовые итоги компании в 2018 году. Кандидат экономических наук Юрий Данилов высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение, что рекордный для компании размер дивидендов в 73,9 млрд рублей, или 10,04 рубля на одну акцию, по итогам 2019 года уже не будет достигнут.

Читайте также: Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 год

«С учётом промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам I полугодия прошлого года в размере 43,7 млрд руб., или 5,93 руб. на одну акцию, на дивидендные выплаты будут направлены средства по итогам деятельности компании за II полугодие 2018 г. Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока, что соответствует 30,3 млрд руб., или 4,11 руб. на одну акцию», — отметил Юрий Данилов.

Точная цифра будет названа в конце июня — общее собрание акционеров АЛРОСА назначено на это время. По расчётам эксперта, бюджет Якутии получит дивиденды 7,6 млрд рублей, а восемь районов алмазной провинции республики — 2,4 млрд. Всего Якутия получит 10 миллиардов рублей в бюджет от компании АЛРОСА.

Читайте также: Стоит ли Якутии рассчитывать на огромные дивиденды от АЛРОСА?

«Учитывая резкий спад в реализации алмазной продукции АЛРОСА по итогам четырех месяцев на 34,2%, можно уверенно говорить о том, что показатели компании в 2019 году будут значительно более низкими, и рассчитывать на то, что республика и дальше будет получать столь щедрые дивиденды, не стоит», — рекомендовал Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдательный совет алмазодобывающей компании АЛРОСА принял решение выплатить за вторую половину 2018 года 30,3 млрд рублей дивидендов. Итоговый размер выплат акционерам в результате составит за весь год 73,9 млрд рублей, и это рекорд за всю историю предприятия. Список тех, кто получит выплаты от акций АЛРОСА, набсовет компании рекомендовал сформировать до 15 июля 2019 года.