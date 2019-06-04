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Роспотребнадзор забраковал более 44 тонн мясной продукции

Экономика

Наложены штрафы на сумму более 23 млн рублей

Москва, 4 июня 2019, 07:50 — REGNUM  В России за I квартал 2019 года из торгового оборота изъято 5220 партий мясной продукции объемом более 44 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ходе исследования более 28 тыс. проб мясной продукции по микробиологическим показателям неудовлетворительные результаты получены в 1021 пробе, что составило 3,6%. Также выявлены нарушения по санитарно-химическим показателям (1,9%).

За нарушения на производителей наложены штрафы на сумму более 23 млн рублей. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию по обеспечению качества и безопасности молочной продукции.

Подробнее: Роспотребнадзор: Качество мяса в России остается на низком уровне

Как сообщало ИА REGNUM, в России доля мясных продуктов, не соответствующих нормативам по показателям безопасности, за последние пять лет остается на низком уровне.

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