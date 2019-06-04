Росэлектроника запустила производство медицинского лабораторного пластика

Москва, , 07:26 — REGNUM Производство медицинского пластика для лабораторных исследований мощностью 85 млн единиц в год запустили специалисты Росэлектроники, сообщила пресс-служба холдинга.

Линия по выпуску микропробирок типа Эппендорф создана на базе Рыбинского завода приборостроения (Ярославская область). Медицинские изделия также будут применяться для хранения, заморозки, транспортировки биологических материалов и жидкостей.

По словам гендиректора концерна «Вега» (входит в Росэлектронику) Вячеслава Михеева, открытие производства стало первым этапом проекта, направленного на реализацию программы импортозамещения.

«К 2021 году мы планируем выйти на производство полного ассортимента лабораторного пластика и покрыть до 30% потребности российского рынка в целевых сегментах», — сказал Михеев.

Ранее в холдинге сообщали о планах по запуску в серийное производство первой российской системы хирургической навигации Autoplan.

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