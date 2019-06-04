Жители Южной Кореи чаще стали прибегать к кредитованию

Сеул, , 07:32 — REGNUM В Южной Корее увеличилось количество выданных кредитов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным пяти крупнейших банков Южной Кореи, таких как ShinhanBank, Kookmin Bank, Woori Bank и Nonghyup Bank, на конец мая 2019 года остаток задолженности по кредитам составил 583,47 трлн вон (~$493,98 млрд), что на 3,92 трлн вон (~$3,31 млрд) больше, по сравнению с апрелем 2019 годам.

По состоянию на коней мая остаток по потребительским кредитам составил 101,87 трлн вон (~$86,24 млрд), что на 1,13 трлн вон (~$956,7 млн) больше, по сравнению с прошлым месяцем. Известно, что в марте 2019 года остаток по потребительским кредитам сократился на 501,3 млрд вон (~$424,42 млн), однако в апреле увеличился на 424,8 млрд вон (~$359,65 млн), а в мае — более чем на 1 трлн вон (~$846,64 млн).

В мае 2019 года остаток по ипотечным кредитам увеличился на 2,65 трлн вон (~$2,24 млрд), до 418,42 трлн вон (~$354,25 млрд).

Остаток по кредитам для предпринимателей увеличился на 1,36 трлн вон (~$1,15 млрд), до 226,63 трлн вон (~$191,87 млрд).