Вторник, 4 Июня 2019 года
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Путин обсудит с правительством вопросы долевого строительства

Экономика

… с использованием счетов эскроу

Москва, 4 июня 2019, 07:25 — REGNUM  Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Участники совещания рассмотрят ряд актуальных текущих вопросов.

Но главным вопросом для обсуждения станет привлечение средств граждан РФ для строительства жилья с использованием счетов эскроу.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 все застройщики должны уйти от системы строительства по договорам долевого участия (ДДУ) и перейти на систему эскроу-счетов (проектное финансирование).

Подробнее: В субъектах РФ появятся региональные фонды по достройке долевого жилья

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Проблемы долевого строительства жилья
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