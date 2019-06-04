Путин обсудит с правительством вопросы долевого строительства

Москва, , 07:25 — REGNUM Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин проведёт очередное совещание с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

Участники совещания рассмотрят ряд актуальных текущих вопросов.

Но главным вопросом для обсуждения станет привлечение средств граждан РФ для строительства жилья с использованием счетов эскроу.

Читайте также: Эскроу не для всех: Госдума уточнит правила долевого строительства

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 все застройщики должны уйти от системы строительства по договорам долевого участия (ДДУ) и перейти на систему эскроу-счетов (проектное финансирование).

Подробнее: В субъектах РФ появятся региональные фонды по достройке долевого жилья