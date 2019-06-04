На Камчатке бензин подорожал третий раз за месяц

Петропавловск-Камчатский, , 07:28 — REGNUM Бензин на Камчатке подорожал третий раз за месяц. В начале июня топливо прибавило в цене 25 копеек. Цены на полуострове диктует предприятие «ННК», занимающее доминирующее положение на рынке автомобильного топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Первый рабочий день лета на Сахалине начался с подорожания бензина

На Камчатке теперь литр 92-го бензина стоит 47 рублей 12 коп., литр 95 — 50 рублей 83 коп., литр 98 — 52 рубля 82 коп.

Это уже третье подорожание с 1 мая 2019 года.

Цены на дизельное топливо последний раз поднимались в январе. Тогда местный крупнейший торговец топливом, компания «ННК», объяснил это переходом на зимнее топливо.

«ННК» — крупнейшее на Камчатке предприятие, занятое реализацией автомобильного топлива, ему принадлежит 30% рынка, что характеризует его положение, как доминирующее.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине первый рабочий день лета также начался с подорожания бензина. Литр каждого вида топлива прибавил в цене 10 копеек. Цена на солярку осталась неизменной.