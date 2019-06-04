Москва, , 07:09 — REGNUM Рублевые пары 3 июня закрылись смешанно на фоне общего ослабления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Курс доллара снизился на 0,14%, до 65,40 руб., курс евро повысился на 0,59%, до 73,46 руб., курс британца — на 0,07%, до 82,62 руб.

Американец значительно подешевел против основных валют, так как эскалация торговых войн США со своими партерами вызвала у инвесторов опасения по поводу снижения темпов роста мировой экономики. Они на этом фоне ожидают снижения процентных ставок ФРС США до конца 2019 года, продавая доллар.

Представители ФРС США в своих выступлениях тоже намекают на снижение ставок. Буллард 3 июня заявил, что понижение ставки «может стать оправданным в скором времени» на фоне торговых и инфляционных рисков.

Пара доллар/рубль не показала сильного движения. Рубль оказался устойчив к падению цен на нефть. Торги проходили спокойно в диапазоне пятницы 65,11 — 65,60 руб.

Сегодня, 4 июня, нефть сорта Brent подорожала на 0,36%, до $61. Давление на нефтяной рынок сохранится, потому что Трамп с Китая переключился на Мексику и Индию.

Учитывая ситуацию на нефтяном и глобальном валютном рынках, по рублю стоит ожидать в ближайшие два дня ослабления, а не укрепления. Его укрепление до 64,80 руб. можно рассматривать при восстановлении цен на нефть.

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