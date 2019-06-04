Производитель электромобилей BYD построит «гигафабрику» аккумуляторов в КНР

Гуанчжоу, Китай, , 07:04 — REGNUM Китайский производитель автомобилей на новой энергии BYD огласил свой проект по строительству аккумуляторной «гигафабрики» в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юго-западе Китая, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

«Гигафабрика» займется исследованием и разработкой, производством и выпуском литий-полимерных батарей для электрических устройств вроде мобильных телефонов, ноутбуков и компьютеров, сообщили в BYD.

Общий объем инвестиций в фабрику составит 4 млрд юаней ($57,9 млн), а после ее запуска в 2020 году, годовая выработка её составит 13 млрд юаней. Строительство намечено на конец июня.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2017 году немецкий автоконцерн BMW открыл в китайской провинции Ляонин на северо-востоке страны завод по производству аккумуляторов для гибридных автомобилей.

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