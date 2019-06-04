Забайкалье разработает собственные меры снижения цен на бензин

Чита, , 07:01 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, общаясь с местными жителями в ходе рабочей поездки в Дульдургинский район, сделал любопытное заявление: правительство края готовит меры по снижению цен на автомобильное топливо.

«Мы сейчас начали разрабатывать меры. Предусмотрели поставщикам льготы, чтобы они дешевле топливо привозили», — отметил Александр Осипов, слова которого цитирует ИА «Чита.Ру».

Структуру краевых АЗС глава региона считает «неоптимальной», по его словам, сказывается далёкое расположение края от Красноярского и Хабаровского нефтеперерабатывающих заводов. Именно это привело к тому, что топливо на автозаправках продают на несколько рублей дороже, чем это могло бы быть, отметил врио губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года цены на моторное топливо в России вновь пошли в рост. Наиболее заметно это происходит на мелкооптовом рынке, но и на розничном тоже начались изменения. На прошлой неделе большинство сетевых АЗС и некоторые частные заправки повысили цену АИ-95 и летнего дизтоплива, в среднем, на 20−50 копеек за литр. Обеспокоенный этой ситуацией Российский топливный союз написал открытое обращение к российскому правительству. Как и в 2018 году, причиной такого положения дел независимые участники топливного рынка называют увеличение экспорта российских нефтепродуктов, плановую остановку НПЗ и перекосы «ручного управления».