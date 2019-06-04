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Юань прервал серию ослаблений и укрепился до отметки 6,8822 за доллар

Экономика

Психологический рубеж в 6,9 юаней за доллар преодолен не был

Юань прервал серию ослаблений и укрепился до отметки 6,8822 за доллар
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Китайские юани

Пекин, 4 июня 2019, 06:52 — REGNUM  Китайская национальная валюта прекратила ослабление и усилилась по отношению к доллару США на 74 базисных пункта, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты на 4 июня составил 6,8822 юаня за доллар США. При этом 31 мая юань был в 8 базисных пунктах от психологической отметки 6,9 за доллар. Таким образом, юань несколько отыграл позиции после целой череды ослаблений.

Напомним, что, по мнению ряда экспертов, Китай, ослабляя курс национальной валюты, пытается дать асимметричный ответ на развязанные со стороны США торговые войны. Однако власти Китая это отрицают.

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