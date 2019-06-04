ДФО установил рекорд по увеличению количества школ-односменок

Хабаровск, , 06:47 — REGNUM Самое большое увеличение количества школ, в которых дети занимаются в одну смену, в России показал в 2018 году Дальневосточный федеральный округ. Об этом в своём ежегодном докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения сообщил Роспотребнадзор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В целом ведомство отметило положительную динамику по увеличению количества школ-односменок в регионах России. Наиболее успешным оказался Дальневосточный федеральный округ, там прирост таких школ составил 12,5%.

В ТОП лидеров России по вводу в эксплуатацию новых объектов для детей и подростков вошла Якутия — там введено в строй 112 новых объектов. Это единственный регион в ДФО, вошедший в число наиболее успешных субъектов по данному показателю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор отмечал негативные факторы в сфере обеспеченности школами в ДФО. Так, в докладе за 2017 год ведомство отметило, что с 2015 года в регионах ДФО не была введена в строй ни одна новая школа.