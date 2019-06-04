В Хабаровском крае стремительно растёт смертность и снижается рождаемость

Хабаровск, , 06:32 — REGNUM Смертность в Хабаровском крае значительно превысила рождаемость в первые 4 месяца 2019 года. Разница между живыми и мёртвыми составила сотни человек, и счёт — не в пользу живых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С января по апрель 2019 года в Хабаровском крае умерли 6 150 человек. Родилось за этот же период 4 762 ребенка. Смертность выросла и по отношению к аналогичному периоду 2018 года — тогда число умерших составило 5 802 человека. Рождаемость по отношению к январю-апрелю 2018 года упала — в указанный период родилось 4 868 детей.

Умирают в Хабаровском крае чаще всего от болезней органов кровообращения — сердечно-сосудистых заболеваний, на втором месте онкологические болезни. Столь высокую смертность в регионе граждане связывают с некачественной медициной — дефицит кадров, как следует из информации на официальном сайте краевого минздрава, превысил 500 специалистов. Особенно тяжелая ситуация в провинции, где узких специалистов практически нет. В краевые лечебные учреждения жители хабаровской глубинки попадают часто уже в такой стадии болезни, когда вылечить уже невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край из года в год демонстрирует рост смертности и падение рождаемости. Демографические проблемы территории усугубляются одним из самых высоких показателей оттока населения в ДФО, в 2018 году край покинули почти 7 тыс. человек. Хуже ситуация только в Забайкалье, где миграционный убыток приблизился к 8 тыс. человек в год.