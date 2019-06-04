Демография Сахалина в 2019 году: умирают чаще, рожают реже

Южно-Сахалинск, , 06:00 — REGNUM На Сахалине смертность превысила рождаемость. Наиболее проблемная ситуация сложилась на Курилах, в Аниве и в Южно-Сахалинске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С января по апрель 2019 года в Сахалинской области родился 1 801 ребёнок. Умерли в этот же период 2 120 человек. Разница в 118 человек не в пользу живых.

Смертность превышает рождаемость в Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах, в Аниве, в Южно-Сахалинске.

В первые 4 месяца года островной регион покинули 5 916 человек. Из них 77% уехали навсегда, снявшись с регистрационного учёта по месту жительства. Прибыли в регион 5 938 человек. Из них 48% приехали на постоянное место жительства. Растёт количество мигрантов, прибывающих на Сахалин, прирост к аналогичному периоду 2018 года составил 22 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году 1 748 жителей Сахалина и Курил умерли, не дожив до пенсии. Смертность среди трудоспособных жителей островного региона стремительно растёт, мужчины трудоспособного возраста умирают в четыре раза чаще, чем женщины.