В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

Amazon и Facebook будет проверять федеральная торговая комиссия Штатов, а Google и Apple — американский минюст. Все эти четыре компании также будут проверены стороны Конгресса США.

Уточняется, что американский парламент пригласит на слушания глав крупных корпораций. По словам демократов, это делается не чтобы уличить какую-то именно организацию, а чтобы «изучить, как работает вся отрасль».

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