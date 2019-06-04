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В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

Экономика

Этими компаниями займутся несколько структур

Вашингтон, 4 июня 2019, 05:21 — REGNUM  Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

Amazon и Facebook будет проверять федеральная торговая комиссия Штатов, а Google и Apple — американский минюст. Все эти четыре компании также будут проверены стороны Конгресса США.

Уточняется, что американский парламент пригласит на слушания глав крупных корпораций. По словам демократов, это делается не чтобы уличить какую-то именно организацию, а чтобы «изучить, как работает вся отрасль».

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Экономика и бизнес в США
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