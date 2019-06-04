Вторник, 4 Июня 2019 года
04:17:25 МСК

Названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ

Экономика

И те отрасли, где чаще повышают зарплату

Москва, 4 июня 2019, 04:17 — REGNUM  Самым высокооплачиваемым в России является труд «нефтяников и газовиков», пишет 4 июня газета «Известия».

Ссылаясь на данные Росстата за 2018 г., издание отмечает, что самые большие зарплаты в пересчёте за час оказались у специалистов в нефте‑ и газодобывающих компаниях. В месяц зарплата получилась в районе 130 тыс. руб., в час — 793 руб.

Несколько меньший уровень зарплат — у специалистов в области производства табачных изделий: в месяц — 121 тыс. руб., в час — 739 руб. У специалистов по производству кокса и нефтепродуктов часовая зарплата составляет 735 руб.

Темпы роста зарплат при этом максимальны в сфере здравоохранения и социальных услуг. Так, за 2018 г. доходы этой категории трудящихся выросли до 260 рублей в час — на 23%, что в месяц составляет 43 тыс. руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Росстате заявили, что в стране больше всего не хватает специалистов сферы здравоохранения, если речь идёт о работников высшего уровня квалификации.

Читайте подробнее: В Росстате рассказали, работников каких профессий не хватает в России

Читайте ранее в этом сюжете: Более 40% граждан РФ готовы переехать ради высокой зарплаты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рынок труда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить