Названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ

Москва, , 04:17 — REGNUM Самым высокооплачиваемым в России является труд «нефтяников и газовиков», пишет 4 июня газета «Известия».

Ссылаясь на данные Росстата за 2018 г., издание отмечает, что самые большие зарплаты в пересчёте за час оказались у специалистов в нефте‑ и газодобывающих компаниях. В месяц зарплата получилась в районе 130 тыс. руб., в час — 793 руб.

Несколько меньший уровень зарплат — у специалистов в области производства табачных изделий: в месяц — 121 тыс. руб., в час — 739 руб. У специалистов по производству кокса и нефтепродуктов часовая зарплата составляет 735 руб.

Темпы роста зарплат при этом максимальны в сфере здравоохранения и социальных услуг. Так, за 2018 г. доходы этой категории трудящихся выросли до 260 рублей в час — на 23%, что в месяц составляет 43 тыс. руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Росстате заявили, что в стране больше всего не хватает специалистов сферы здравоохранения, если речь идёт о работников высшего уровня квалификации.

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