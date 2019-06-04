Приамурье – самый закредитованный регион в России

Благовещенск, , 02:58 — REGNUM Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич составила рейтинг наиболее закредитованных субъектов РФ. По её мнению, самым закредитованным субъектом является Приамурье: здесь жители региона в среднем тратят 29,54% своего месячного дохода на оплату кредитов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Данные приведены по состоянию на 1 апреля. На 1 октября 2018 года процент дохода, идущий на погашение кредитных обязательств жителей Амурской области был немного меньше и составлял 28,97%.

Второе место рейтинга досталось Красноярскому краю с показателем 27,21%, третье — у Оренбургской области — 26,66%.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов выступил с отчётом о проделанной за год работе.

«Амурская область находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка, который должен вывести регион на лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране. Итоги прошедшего года позволяют с уверенностью говорить, что нам удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость региона. Именно она является необходимым условием развития, фундаментом для долгосрочного роста», — рассказал Василий Орлов.