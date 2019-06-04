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Мексика и США прекратили споры в ВТО из-за пошлин

Экономика

Представители США и Мексики уведомили ВТО, что смогли разрешить споры самостоятельно

Вашингтон, 4 июня 2019, 02:02 — REGNUM  Соединенные Штаты и Мексика закрыли торговые споры во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за пошлин на импорт стали и алюминия в США, сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что представители стран уведомили ВТО, что смогли самостоятельно разрешить споры по пошлинам на импорт мексиканской продукции из стали и алюминия в США, а также по ответным пошлинам Мексики на ряд американских товаров. Таким образом споры в ВТО по этому вопросу страны прекратили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, Канада и Мексика пришли к заключению трехстороннего соглашения о торговле, призванное заменить устаревшее Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). В настоящее время соответствующие проекты ожидают ратификации в США и Канаде.

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Торговые войны США
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