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Рынок «не позволит» ОПЕК увеличить добычу нефти — Again Capital

Экономика

«Падение явно привлекло их внимание и не позволяет увеличить производство»

Лондон, 3 июня 2019, 23:58 — REGNUM  Резкое падение цен на нефть из-за торговых войн США «со всем миром» не позволит Саудовской Аравии и странам ОПЕК нарастить добычу нефти, 3 июня передает агентство Reuters.

«Падение явно привлекло их внимание и не позволяет увеличить производство», — уверен аналитик Again Capital LLC Джон Килдуфф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 июня нефть марки Brent упала в цене почти до 60 за баррель. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство будет «делать все возможное» для стабилизации нефтяного рынка.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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