Нижегородская область намерена вновь привлечь банковские кредиты

Нижний Новгород, , 22:14 — REGNUM Нижегородская область планирует привлечь восемь кредитных линий на общую сумму 6 млрд рублей. соответствующая документация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так. планируется привлечь четыре возобновляемых кредитных линии с лимитом в 500 млн рублей, еще четыре — с лимитом в 1 млрд рублей. Средства привлекаются на 365 дней. Процентная ставка составит 8,75% годовых.

Средства привлекаются «на цели финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете областного бюджета в течение финансового года».

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 июня, проведение конкурентной процедуры намечено на 1 июля.

Читайте также: Нижегородская область избавилась от банковских кредитов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время в структуре госдолга Нижегородской области коммерческие кредиты отсутствуют. По состоянию на 1 мая 2019 года, госдолг региона составил 62,857 млрд рублей. Основную часть госдолга составляют государственные ценные бумаги — 42,7 млрд рублей или 62,7%. Доля бюджетных кредитов в структуре долговых обязательств составляет 19,957 млрд рублей или 31,7%. Также в структуре госдолга представлены госгарантии на сумму 200,735 млрд рублей или 0,3%.

Напомним, годом ранее наблюдалась аналогичная ситуация. К 1 мая регион избавился от коммерческих кредитов, а уже на 22 июня было намечено проведение аукционов по привлечению банковских кредитов на 3,5 млрд рублей. Однако на тот момент госдолг составлял 70,4 млрд рублей.

Читайте также: Оплатив старые долги, Нижегородская область снова набирает кредиты у банков