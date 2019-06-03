В Удмуртии выросли тарифы на проезд по мостам через Каму и Буй

Ижевск, , 20:48 — REGNUM В Удмуртии с 1 июня начали действовать новые тарифы на проезд по мостовым переходам через реки Кама и Буй. Новая тарифная сетка опубликована на портале оператора скоростных магистралей «Региональной инвестиционной компании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения тарифа касаются всех типов транспортных средств, исключая легковые автомобили и мотоциклы.

Так, стоимость проезда для автомобилей с прицепом, пикапов и мини-фургонов через Каму выросла на 5% — до 630 рублей, через Буй — на 5,7%, или до 370 рублей. Автобусы и грузовые автомобили смогут проехать через Каму, заплатив больше на 5%, или 1,05 тыс. рублей, через Буй — на 5%, или за 630 рублей. Для тяжелых трехосных грузовиков тариф вырос на 3,8%, или до 1,35 тыс. рублей при проезде через Каму, стоимость проезда через Буй для этого вида транспорта не изменилась.

Для указанных групп также увеличилась стоимость проезда через оба моста на 5,2%, 5% и на 2,4% — до 1 тыс., 1,68 тыс. и 2,15 тыс. рублей соответственно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, финансовая модель, которая была выбрана при заключении концессионного соглашения по строительству мостов через Каму и Буй, кабальная для республики.

Бречалов отметил, что низкие показатели трафика не позволяют концессионеру получать прибыль от объекта и вынуждают власти Удмуртии платить компенсацию, а происходит это из-за высокой стоимость проезда по мостам — от 450 до 2,1 тыс. рублей, а также в связи с подъездом со стороны Башкирии, который требует капитального ремонта.

Глава Удмуртии планировал поднимать вопрос об условиях концессии на всех уровнях с целью смены концессионера.

В соответствии с соглашением после завершения строительства объект передается концессионеру — ООО «Региональная инвестиционная компания» на 49 лет для взимания платы. Однако в случае недостаточного сбора средств компенсировать выпадающие доходы необходимо из республиканского бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: Удмуртия намерена сменить концессионера мостов через Каму и Буй