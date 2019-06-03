Акции Google рухнули на 7% из-за расследования минюста США

Нью-Йорк, США, , 20:13 — REGNUM Акции компании Alphabet — владельца интернет-корпорации Google — рухнули на 7% после появления информации о расследовании минюста США, 3 июня передает агентство Reuters.

Падение курса акций интернет-гиганта стало самым крупным с апреля 2011 года — капитализация Alphabet упала на $54 млрд.

Также 3 июня на Уолл-стрит снизились котировки других крупных участников группы FAANG — акции Facebook и Amazon упали в цене примерно на 3%.

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