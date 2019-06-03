В Ярославле мэрия и фонд капремонта по-разному посчитали замененные лифты

Ярославль, , 19:33 — REGNUM В трех районах Ярославля по-прежнему не работают около 15 лифтов, которые меняли за счет средств Фонда капитального ремонта Ярославской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие цифры были озвучены на общегородском совещании в мэрии Ярославля. По данным местных властей, три лифта не эксплуатируются в Дзержинском районе Ярославля, сложнее ситуация во Фрунзенском и Красноперекопском районах.

«У нас из 29 лифтов, которые в двух районах должны быть запущены, всего лишь 13 лифтов принято. То есть еще 16 лифтов не приняты. 12 домов полностью без лифтов до сих пор стоят», — заявил на общегородском совещании первый заместитель главы Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Сергей Скударь.

В региональном Фонде капремонта данные территориальных администраций опровергают. По версии фонда, все монтажные работы по замене лифтового оборудования в Ярославле завершены, не введены в эксплуатацию лифты в пяти домах Ярославля.

«Всего в соответствии с краткосрочным планом необходимо заменить 147 лифтов, по состоянию на 3 июня введены 142 лифта. Еще по пяти документация находится на проверке в Ростехнадзоре. Информация о том, что еще порядка 12 лифтов не подключены, — не соответствует действительности. В некоторых домах действительно еще не было приемки работ, совместной с органами местного самоуправления, это следующий этап. Тем не менее лифты там подключены, жители ими пользуются. Оставшиеся не подключенными дома: Московский, 141 и 137; Прибрежный, 20; Труфанова, 25 корпус 5; Угличская 64», — сообщили ИА REGNUM в фонде капитального ремонта.

В фонде уточняют, что новые лифты в оставшихся не подключенными пяти домах заработают на этой неделе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы по замене лифтов согласно контракту должны были быть завершены еще 15 марта 2019 года. Подрядчиком работ выступала нижегородская компания «Трансэнерго».

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