Ставка рефинансирования в Таджикистане снова снижается

Душанбе, , 18:57 — REGNUM Национальный банк Таджикистана (НБТ) снизил процентную ставку по рефинансированию. Теперь она установилась на относительно низком по отношению к реальному положению денежно-кредитной политики уровню — в размере 13,25% годовых (в 2018 году — 14,75% годовых). Об этом сегодня, 31 мая, сообщила «Азия-Плюс» со ссылкой на НБТ.

Как отметили в НБТ, ставка рефинансирования — это ключевой инструмент денежно-кредитного регулирования. И чтобы правильно ее определить, необходимо всесторонне проанализировать целевые показатели, возможные прогнозируемые риски, а также положение денежно-кредитной политики страны.

Напомним, что последний раз ставка рефинансирования менялась в марте 2018 года и была снижена с 14,75% до 14% годовых. До этого в январе 2018 года она была снижена с 16% до 14,75% годовых.

Ставка рефинансирования представляет собой процентную ставку, под которую коммерческие банки получают кредиты от центрального банка страны, а затем выдают кредиты населению на различные нужды.