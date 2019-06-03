Штрафы за непредоставление в ФНС сведений о подразделении могут вырасти

Москва, , 18:43 — REGNUM Законопроект о повышенных штрафах за непредставление в налоговый орган сведений об обособленном подразделении российской организации внесли в Госдуму заксобрании Башкирии и депутат нижней палаты парламента Ильдар Бикбаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня.

Предлагается внести изменение в статью 126 Налогового кодекса в части установления ответственности за непредставление в установленный срок в налоговый орган сведений обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской Федерации — за исключением филиалов и представительств.

Штраф за такое правонарушение предлагается установить в размере 40 тыс. рублей. То есть он будет аналогичным штрафу за непостановку на учет в налоговом органе. Сейчас штраф составляет 200 рублей.

Отметим, что подразделения организаций являются территориально обособленными, они несут обязанность по уплате налогов и сборов в регионах своего расположения. То есть в случае непостановки на учет в налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений организации в бюджеты субъектов РФ, в которых находятся обособленные подразделения, не поступают налоги и сборы.

Авторы сослались на данные управления ФНС по Башкирии, согласно которым в 2018 году выявлено 90 случаев непредставления налогоплательщиком в установленный срок в налоговые органы документов и (или) иных сведений, касающихся обособленных подразделений организаций, что в 2,4 раза больше, чем в 2017 году (в 2017 году — 37 случаев).