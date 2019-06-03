Госфонд Башкирии купит вертолет за 430 млн рублей для VIP-пассажира

Уфа, , 18:34 — REGNUM АО «Региональный фонд» (является собственностью Башкирии) закупит многоцелевой гражданский вертолет Ми-8МТВ-1 для VIP-пассажира стоимостью 430 млн рублей у ПАО «Казанский вертолетный завод». Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта составляла 435 млн рублей, в ходе аукциона она была снижена.

Согласно техзаданию, вертолет должен быть выпущен не позднее 2015 года, гарантия должна быть предоставлена поставщиком на 300 летных часов в год с момента поставки. Помимо технических характеристик воздушного судна, в документации указано необходимое оборудование для пассажирской кабины. В частности, в ней должно располагаться не менее четырех кресел повышенной комфортности, два двухместных сиденья, буфет с холодильником, электродуховкой, кофеваркой, кипятильником, стойка бортпроводника с комплектом посуды для четырех человек, стол с откидными клапанами с подстаканниками и пепельницей, не менее шести индивидуальных пультов, роль-шторы.

Система развлечения должна включать два ЖК-монитора, аудиодинамики, наушники, проигрыватель DVD, конференц-связь в салоне главного пассажира, связь VIP пассажира с командиром воздушного судна, а также систему подвижной карты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля в рамках дней Татарии в Башкирии была достигнута договоренность о поставке вертолета Ми-8 для врио главы Башкирии Радия Хабирова. Об этом сообщил управляющий директор Казанского вертолетного завода (КВЗ) Юрий Пустовгаров.

Он уточнил, что в ближайшее время вертолет будут перекрашивать для руководителя республики. Поставка же анонсировалась уже в конце июля.

Причем пресс-секретарь врио главы Башкирии Фанур Ягафаров эту информацию опроверг, точнее «не подтвердил».

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