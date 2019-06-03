В Белоруссии заморили голодом свиней

Минск, , 18:18 — REGNUM Из-за отсутствия кормов и денег на их покупку в бывшем белорусском колхозе «Заречье» (Рогачёвский район Гомельской области) массово передохли свиньи. Задержанный 29 мая директор аграрного комплекса Виктор Мамурин некоторое время провёл за решёткой.

По словам чиновников Гомельского облисполкома, свиньи в крупном хозяйстве передохли от голода из-за прошлогодней засухи и отсутствия денег. Как сообщает портал tut. by, не всем хозяйствам удалось справиться с проблемами закупки кормов — «те, что послабее, брали кредиты, погрязшим же в долгах предприятиям, таким как «Заречье», кредитов банки не давали».

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию разработал схему финансирования приобретения зерна для свинокомплексов области через Рогачёвский хлебоприемный пункт (ХПП).

«Однако ни 3 мая, ни 10 мая, даже с условием 100%-ной предоплаты, предложений не было. Только 15 мая на торгах удалось закупить партию зерна, ее должно было хватить на пять дней. По итогам торгов 22 и 24 мая купили зерна еще на 10 дней работы комплекса. Всего же на конец мая кормов для СГЦ «Заречье» закуплено на 21 день», — рассказали чиновники.

Мор из-за голода постиг 60-тысячное поголовье свиней бывшего колхоза. Отощавших свиней продать не вышло.

«На мясокомбинатах ниже 105 кг не берут, а наши самые «жирные» еле 60 кг завешивают», — рассказали работники «Заречья».

По их словам, директор в случившемся не виноват — в должность он вступил всего пять месяцев назад и в заготовке кормов участия не принимал. Тем не менее, сотрудники ОБЭП приехали в «Заречье», начались проверки, а директора задержали. Он провел 72 часа в ИВС, от общения с прессой отказывается.

Напомним, Александр Лукашенко распорядился увеличить производство сельхозпродукции, львиная доля её экспортируется в Россию. Вместе с тем Белоруссия импортирует много сырья для пищепрома — в том числе мяса, а также готовых продуктов питания.

В 2017 году Россельхознадзор обвинял белорусских поставщиков в реэкспорте украинского мяса и вводил ограничения на поставки из Минской области. Ограничительные меры вводились и в 2018 году.

В октябре 2018 года глава минсельхозпрода Белоруссии (на то время) Леонид Заяц заявил о планах наращивания поставок мясомолочной продукции в Россию. По его словам, в 2019 году Белоруссия поставит на российский рынок 320 тысяч тонн мясной продукции (+11% к уровню 2018 года) и 3,7 млн тонн молочной (+2,6%).

В феврале начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов сообщил, что что экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания за 2018 год вырос на 5,3% — до $5,2 млрд. Он также рассказал о планах нарастить экспорт продовольствия в 2019 году до $5,7 млрд, что на 8,6% больше, чем в 2018 году.