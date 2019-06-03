Понедельник, 3 Июня 2019 года
18:15:51 МСК

Пошлины Трампа из-за миграции вызовут «обратный эффект» — посол Мексики

Экономика

После введения пошлин мексиканские власти могут перестать «предлагать альтернативу» мигрантам

Вашингтон, 3 июня 2019, 18:02 — REGNUM  Введение США пошлин на мексиканские товары из-за нелегальной миграции вызовет «обратный эффект» из-за «финансовой и экономической нестабильности», уверены власти Мексики, 3 июня передает агентство Reuters.

«Тарифы, наряду с отменой программ помощи странам севера Центральной Америки, будут иметь обратный эффект», — заявила журналистам посол Мексики в США Марта Барсена.

Барсена отметила, что после введения пошлин мексиканские власти могут перестать «предлагать альтернативу» мигрантам, которые направляются в США из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

Читайте также: Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Американо-мексиканские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить