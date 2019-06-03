Пошлины Трампа из-за миграции вызовут «обратный эффект» — посол Мексики

Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Введение США пошлин на мексиканские товары из-за нелегальной миграции вызовет «обратный эффект» из-за «финансовой и экономической нестабильности», уверены власти Мексики, 3 июня передает агентство Reuters.

«Тарифы, наряду с отменой программ помощи странам севера Центральной Америки, будут иметь обратный эффект», — заявила журналистам посол Мексики в США Марта Барсена.

Барсена отметила, что после введения пошлин мексиканские власти могут перестать «предлагать альтернативу» мигрантам, которые направляются в США из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.

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