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Организации Калининградской области выиграли президентские гранты

Экономика

Общая сумма грантов превысила прошлогодний показатель

Калининград, 3 июня 2019, 17:58 — REGNUM  В Калининградской области 21 некоммерческая организация (из 68 заявителей) получили 33,7 млн рублей из фонда президентских грантов, сообщила сегодня, 3 июня, пресс-служба регионального правительства.

Общая сумма на 12 млн рублей больше, чем по результатам первого конкурса в прошлом, 2018 году. Реализация социальных проектов профинансирована по таким направлениям, как поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, науки и образования, культуры и искусства, а также популяризация здорового образа жизни, социальное обслуживание, сохранение исторической памяти, развитие общественной дипломатии.

Самый большой грант выделен «Союзу фотохудожников», которые заявили проект «Кантианские традиции в культурном пространстве Калининграда». Финансирование этого проекта составило 6,4 млн рублей.

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Президентские гранты — 2019
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