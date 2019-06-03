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Мэру Москвы представят «стандарт» по защите бизнеса

Экономика

В него войдёт обязательное наличие советов и общественных приемных при каждой префектуре административных округов

Москва, 3 июня 2019, 18:52 — REGNUM  Столичный бизнес-омбудсмен представит правовой стандарт по защите бизнеса мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о наборе рекомендаций для сотрудников госструктур по взаимодействию с представителями бизнес-сообщества.

«Мы сейчас его прорабатываем и готовы предложить мэру Москвы этой осенью», — заявила Татьяна Минеева.

Как пояснила омбудсмен, в так называемый «стандарт» войдёт обязательное наличие советов по защите бизнеса при каждой префектуре административных округов города, а также общественных приемных, где будут находиться представители правоохранительных сил.

Для каждого городского префекта внедрят оценочные показатели по защите бизнеса. Также планируется открытие горячих линий и еженедельных консультаций для повышения правовой грамотности предпринимателей.

«Таким образом, каждый предприниматель сможет снизить административное давление на бизнес», — заявила Минеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили об увеличении числа уголовных дел, возбуждаемых по предпринимательским статьям.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве предложили для защиты предпринимателей использовать суд присяжных

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