Фондовый рынок США начал неделю торгов на прежних позициях

Нью-Йорк, США, , 17:51 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги понедельника без серьезного изменения основных индексов, 3 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 15,12 пункта (0,06%), до 24 830,10 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,53 пункта, или на 0,02%, до 2751,53 пункта, индекс Nasdaq упал на 11,93 пункта (0,16%), до 7441,22 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя неделя мая на Уолл-стрит прошла с серьезным падением основных индексов из-за обострения торговой войны с Китаем, а также угрозы президента США Дональд Трампа ввести новые пошлины на товары из Мексики.

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