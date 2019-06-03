Тамбовский губернатор поручил организовать детский отдых «безупречно»

Тамбов, , 17:46 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 3 июня, на еженедельном совещании рассмотрел ситуацию с летним детским отдыхом в регионе и поручил оздоровительную кампанию «провести безупречно», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На проведение детской оздоровительной кампании в 2019 году запланировано финансирование в размере 414,2 млн рублей, что чуть больше уровня 2018 года. Стоимость путевки — 14 715 рублей.

Реестр организаций отдыха и оздоровления детей согласован с управлениями Роспотребнадзора и МЧС по Тамбовской области. В него включены 555 организаций. Роспотребнадзор сообщил, что санитарно-эпидемиологические заключения выданы всем лагерям, которые планируют работу в летнюю оздоровительную кампанию. До открытия и начала летней кампании проведена проверка 226 лагерей. Территории лагерей, где были обнаружены клещи, обработаны, и при повторных проверках насекомые там не обнаружены.

Более 61 тысячи детей проведут каникулы в загородных, профильных лагерях, лагерях дневного пребывания, труда и отдыха, а также в палаточных лагерях. Почти 60% из них — дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 480 детей отдохнут на побережьях Черного и Азовского морей.

По сертификатам будет реализовано 5 тысяч путевок. Такая возможность есть у восьми предприятий, которые работают в сфере организации отдыха.

Растет популярность профильных смен. В этом году их будет 36, в том числе 4 новые смены: «Место действия — театр», «Жемчужинки сцены», «Волонтеры за безопасность дорожного движения», «Юнармеец». Две первые смены посвящены Году театра в России. По опыту прошлых лет востребованы смены для детей-инвалидов и трудных подростков.

«Все вопросы, касающиеся этой темы, одинаково важны. Но необходимо обратить особое внимание на питание, безопасность и бытовые условия в летних лагерях», — сказал Александр Никитин, поручив «провести безупречно» летнюю оздоровительную кампанию.

Как отметила начальник управления соцзащиты и семейной политики области Анна Орехова, сегодня не все заявления родителей на отправку детей в летние лагеря удается удовлетворить. Необходимо еще порядка 1 тыс. мест. Открытие новых лагерей планируется в будущем году.