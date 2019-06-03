СМИ: «Тольяттихимбанк» потребовал освободить своего руководителя

Тольятти, Самарская область, , 17:25 — REGNUM Коллектив АО «Тольяттихимбанк» потребовал освободить из-под ареста председателя правления банка Александра Попова, сообщает Газета.ru. Решение об аресте сроком на два месяца вынес сегодня, 3 июня, Басманный районный суд Москвы.

«Мы считаем, что прозвучавшие обвинения ни в коем случае не могут быть выдвинуты в отношении Александра Попова, — говорится в заявлении банка, которое цитирует издание. — Это человек высокой честности, активно участвующий в развитии своего банка, отрасли и региона. Единственное объяснение, приходящее на ум, — Александр Евгеньевич стал фактически заложником ситуации, происходящей вокруг предприятия «Тольяттиазот», которое является одним из ключевых клиентов АО «Тольятихимбанк» и которое не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление».

В настоящее время в Комсомольском районом суде Тольятти слушается дело против бывших владельцев крупнейшего в России химического предприятия «Тольяттазот» Владимира и Сергея Махлаев, Евгения Королева, владельца швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и директора этой компании Беата Рупрехта. По версии следствия, с 2007 по 2012 годы руководители «Тольяттиазота» похитили всю произведенную заводом продукцию на сумму 85 млрд руб.

Сам ТОАЗ отмечает, что предприятие получило в качестве оплаты за поставленную в указанные годы продукцию более 65,5 млрд руб. Из этих денег выплачивались зарплаты и налоги в бюджет, дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», заявляют на предприятии, на котором строится обвинение, содержит грубые ошибки.

«Примечательно, что арест Попова произошел в тот момент, когда слушания в Тольяттинском суде перешли в завершающую стадию, — отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. — Это может расцениваться как попытка оказать влияние на принятие судебного решения. Тем более, адвокаты предприятия уже неоднократно заявляли об оказании давления со стороны СК России на сотрудников ПАО «Тольяттиазот», свидетелей по уголовному делу и на адвокатов, оказывающих юридическую помощь предприятию».