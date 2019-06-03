Каждое седьмое предприятие в Италии принадлежит иностранцам

Рим, , 17:17 — REGNUM В период с 2010 по 2018 год число зарегистрированных в Италии предприятий, принадлежащих иностранным гражданам, выросло более чем на 30%, передает в понедельник, 3 июня, Il Primato Nazionale со ссылкой на данные Института социально-экономических исследований.

Общее число таких предприятий приближается к 450 тысячам, каждое седьмое предприятие в стране принадлежит иностранным гражданам, большинство из которых (81%) не являются гражданами стран-членов ЕС.

Число предприятий, собственниками которых являются граждане Италии, за тот же период снизилось на 12%.

Издание также отмечает, что большинство граждан Италии — владельцев бизнеса — старше 50 лет (56%), а среди владельцев зарегистрированных в Италии иностранных предприятий таковых лишь 28,4%.