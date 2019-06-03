Сальвини сообщил, когда Италия будет выполнять все ограничения ЕС

Рим, , 16:57 — REGNUM Когда уровень безработицы в Италии будет снижен с 10 до 5%, Италия будет готова выполнять «любые ограничения» в сфере бюджетных расходов, заявил в понедельник, 3 июля, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Rainews.

Сейчас, когда в некоторых регионах страны молодежная безработица превышает 50%, выполнять все предлагаемые евробюрократами ограничения невозможно, считает Сальвини.

Осенью 2018 года правительство Италии вступило в конфликт с Еврокомиссией — в Брюсселе были недовольны намерением нарастить дефицит бюджета Италии ради исполнения социальных обещаний победивших на выборах партий. Сторонам удалось достичь компромисса, но повторение событий осенью 2019 года не исключено.