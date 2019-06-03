Воронежское предприятие договорилось о совместном проекте с Китаем

Воронеж, , 16:43 — REGNUM Воронежское ЗАО «Орбита» и китайская ECRIEE создают совместное предприятие, об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 3 июня по итогам встречи делегации Воронежской области с представителями провинции Аньхой Китайской Народной Республики в Москве.

На встрече отмечалось, что за последние 11 лет, начиная с 2008 года товарооборот Воронежской области и Китайской Народной Республики вырос в 3,5 раза — до почти 194 млн долларов.

Заместитель губернатора Воронежской области — первый заместитель председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов — выступил с презентацией инвестиционных возможностей региона. Он отметил, что регион имеет выгодное географическое положение, богатый кадровый и научный потенциал. Инвесторы, работающие в Воронежской области, могут рассчитывать на широкую поддержку со стороны правительства региона. В Воронежской области работают индустриальные парки с развитой инфраструктурой и уникальным опытом реализации масштабных проектов, создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Центр» и территория опережающего социально-экономического развития «Павловск».

На встрече состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Орбита» и ECRIEE. Проект предполагает создание совместной китайско-российской компании по производству источников вторичного электропитания на базе воронежского предприятия. Общий объем инвестиций оценивается на сумму до 500 млн рублей.