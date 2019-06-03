Акции Газпрома подскочили в цене почти на 17%

Москва, , 16:38 — REGNUM Российская государственная корпорация «Газпром» стала самой дорогой компанией в России. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже сегодня, 3 июня.

Акции публичного акционерного общества «Газпром» сегодня в ходе торгов на Московской бирже резко взлетели. На пике роста за акцию Газпрома давали 251,65 рубля — это на 16,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Достигнутый сегодня акциями Газпрома максимум стал рекордным с августа 2008 года — тогда цена за акцию Газпрома поднималась до 253,35 рубля.

Стремительный рост котировок Газпрома связан с предстоящей выплатой компанией рекордных дивидендов за 2018 год. Совет директоров рекомендовал выплатить 393 млрд рублей дивидендов, или по 16,61 рубля за акцию.