В Барнауле продолжается запуск горячей воды по контуру ТЭЦ-3

Барнаул, , 13:36 — REGNUM Сегодня, 3 июня, в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) энергетики продолжила частичный запуск горячего водоснабжения потребителям после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность. Окончательный срок завершения работ. Как сообщает управление по внешним связям СГК, сегодня, 3 июня, ресурс в полном объеме получат жители 242 многоквартирных домов, 9 корпусов детского сада, 5 школ, поликлиника и административные здания. На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды.

Список домов, где горячая вода появилась или появится уже в ближайшие часы, можно увидеть на карте

Этот список будет пополняться ежедневно по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на ресурсах Сибирской генерирующей компании в социальных сетях и на официальном информационном портале. Окончательный срок подачи горячей воды по контуру ТЭЦ-3 — 5 июня.

Всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

Весь ремонтный персонал теплотранспортного предприятия выведен на устранение повреждений на теплосетях. Работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время. В приоритетном порядке ремонтируют те участки теплосетей, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. На сегодняшний день их осталось 10. Всего же в результате испытаний на тепловых сетях выявили 218 повреждения.