Соглашение между ЕАЭС и Сербией о торговле может быть подписано в 2019 г

Белград, , 16:31 — REGNUM Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о зоне свободной торговли с Сербией может быть подписано до конца 2019 года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Белграде, выступая на открытии четвертого заседания комиссии по сотрудничеству между нижней палатой парламента и Народной скупщиной Сербии.

«Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией, подписание которого ожидается до конца года, откроет рынок для сербских товаров в странах, где проживают порядка 180 млн человек», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае главы государств-членов ЕАЭС высказали уверенность в том, что страны Евразийского экономического союза войдут в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.