Понедельник, 3 Июня 2019 года
16:31:59 МСК

Соглашение между ЕАЭС и Сербией о торговле может быть подписано в 2019 г

Экономика

Новый рынок

Белград, 3 июня 2019, 16:31 — REGNUM  Соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о зоне свободной торговли с Сербией может быть подписано до конца 2019 года. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Белграде, выступая на открытии четвертого заседания комиссии по сотрудничеству между нижней палатой парламента и Народной скупщиной Сербии.

«Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией, подписание которого ожидается до конца года, откроет рынок для сербских товаров в странах, где проживают порядка 180 млн человек», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае главы государств-членов ЕАЭС высказали уверенность в том, что страны Евразийского экономического союза войдут в число лидеров глобального роста и цивилизационного прогресса.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить