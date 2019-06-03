Новый пассажирский катер поступил в Сретенский район

Чита, , 16:11 — REGNUM Около пяти тысяч жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Сретенского района Забайкальского края получат возможность более комфортного водного транспортного обслуживания в связи с поступлением в муниципалитет нового пассажирского катера КС-162 Костромского судомеханического завода. Катер будет курсировать по реке Шилка, что позволит людям гораздо быстрее передвигаться по территории, получать своевременную медицинскую помощь в полном объеме, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

До приобретения нового катера пассажиров перевозил теплоход «Заря», который эксплуатируется более 45 лет. Приобретение нового судна обошлось в 42 миллиона рублей. На осуществление пассажирских перевозок водным транспортом на 2019 год бюджетом предусмотрено 6 миллионов рублей.

«Это современная, проверенная машина. Используется на реках России уже давно. В Сретенском районе катер будет обслуживать население 15 населённых пунктов — всего около 5-ти тысяч человек. Протяженность маршрута, по которому он будет курсировать, составляет 140 километров. Летом это безальтернативный способ передвижения, поэтому спрос у населения будет большим. Сейчас местная администрация займётся разработкой графика движения, исходя из пожеланий населения», — рассказал журналистам исполняющий обязанности министра территориального развития Забайкальского края Константин Суздальницкий.

Катер, рассчитанный на 44 места, примет первых пассажиров после ходовых испытаний на реке Шилка, которые совместно проведут специалисты завода-изготовителя и Сретенского судостроительного завода. Также водный транспорт в ближайшее время будет доукомплектован всем необходимым.

Транспортная сеть в Забайкальском крае продолжает развиваться. Существенное её развитие планируется и дальше. На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Забайкальском крае за шесть лет действия программы планируется потратить свыше 21 миллиарда рублей. На эти средства будут восстановлены более 1000 километров дорог регионального и межмуниципального значения, а также более 200 километров дорог Читинской городской агломерации.

В рамках плана социального развития центров экономического роста для пассажирских перевозок по самым напряжённым маршрутам в краевую столицу Забайкалья приобретут 77 автобусов среднего и большего класса вместимости.

Развитие региона определяется успешностью новой социально-экономической политики, проводимой по поручению президента.