Европейские советники подключились к созданию нового оператора ГТС Украины

Киев, , 16:05 — REGNUM Украинская госкомпания «Укртрансгаз» (дочернее предприятие «Нафтогаза Украины) привлекла экспертов из «ведущих европейских газотранспортных компаний» к развитию работы независимого оператора ГТС Украины.

Соответствующая информация обнародована сегодня, 3 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе уточняют, что прямо с сегодняшнего дня европейцы начали работу на должностях советников генерального директора филиала «Оператор ГТС Украины» АО «Укртрансгаз».

Речь идет о 4 экспертах — представляющих компании GRTgaz S. A. (Франция), Gasunie (Нидерланды) и Snam S. p.A. (Италия).

В «Укртрансгазе» отмечают, что привлечение этих специалистов является первым этапом сотрудничества между украинскими и европейскими операторами ГТС в рамках соглашения о создании совместной рабочей группы, которое было подписано в начале апреля этого года. Эксперты будут принимать активное участие в проекте, в частности, помогать пройти сертификацию нового оператора ГТС Украины до конца текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Нафтогаз Украины» взял на себя обязательства передать газотранспортные активы новому независимому оператору до 1 января 2020 года. Как считают в Киеве, именно это даст возможность привлечения иностранного партнера к управлению газотранспортной системой Украины.

22 мая Кабинет министров Владимира Гройсмана утвердил модель анбандлинга (разделения) НАК «Нафтогаз Украины», которая базируется на принципе собственности (OU) и предусматривает подачу заявки на сертификацию, подписание транзитного соглашения и получение имущества необходимого для осуществления транспортировки газа компанией ОАО «Магистральные газопроводы Украины».

«Долгожданное решение дает возможность выполнять внешние обязательства Украины перед ЕС и, что главное, обязательства по созданию либерализованного рынка природного газа перед конечными потребителями, промышленностью и участниками рынка», — говорилось в комментарии правительства.