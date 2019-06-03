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«Академик Александров» вышел в море для завершения ходовых испытаний

Экономика

Характеристики судна будут подтверждены в Белом море

Архангельск, 3 июня 2019, 16:03 — REGNUM  Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров», строительство которого завершили специалисты Центра судоремонта «Звёздочка» (Северодвинск), вышло в море для выполнения последнего этапа заводских ходовых испытаний. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации.

В течение трёх недель сдаточной команде корабелов и экипажу судна предстоит отработать задачи в полигонах Белого моря. В частности, за это время будут подтверждены проектные характеристики судна и работоспособность всех систем и механизмов. После завершения этого этапа «Академику Александрову» предстоит пройти государственные испытания. Оно состоятся в июле. Затем судно будет передано заказчику.

Океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» — усиленного ледового класса, предназначено для выполнения поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники, включая его буксировку, установку и перегрузку.

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Судостроение
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