Понедельник, 3 Июня 2019 года
15:51:45 МСК

Китай выдает лицензии на использование сетей 5G в коммерческих целях

Экономика

Страна имеет в распоряжении более тридцати соответствующих патентов

Пекин, 3 июня 2019, 15:51 — REGNUM  В Китае начинается выдача лицензий на коммерческое использование сетей 5G, сообщает 3 июня Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную министерством промышленности и информатизации КНР.

В настоящее время страна располагает более, чем 30 патентами. При этом стандарт 5G является международным и разработанным ведущими мировыми IT-корпорациями.

Указывается, что в тестировании технологий 5G приняли участие ряд крупных компаний: Nokia, Ericsson, Qualcomm, Intel.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить