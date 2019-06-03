Китай выдает лицензии на использование сетей 5G в коммерческих целях

Пекин, , 15:51 — REGNUM В Китае начинается выдача лицензий на коммерческое использование сетей 5G, сообщает 3 июня Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную министерством промышленности и информатизации КНР.

В настоящее время страна располагает более, чем 30 патентами. При этом стандарт 5G является международным и разработанным ведущими мировыми IT-корпорациями.

Указывается, что в тестировании технологий 5G приняли участие ряд крупных компаний: Nokia, Ericsson, Qualcomm, Intel.